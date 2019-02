Neno Razuk assume direção do PTB no MS

Divulgação Neno Razuk apoiou a reeleição do governador Reinaldo Azambuja nas eleições de 2018

O deputado estadual Neno Razuk assumiu nesta semana o comando do PTB em Mato Grosso do Sul. A escolha ocorreu após a representação nacional do partido dissolver o diretório estadual e nomear o deputado douradense como presidente da Comissão Provisória.

O grupo que apoiava o senador Nelsinho Trad (que deixou o PTB e foi para o PSD) queria continuar no comando do partido, mas acabou cedendo para consenso acerca do nome de Razuk ao final do diálogo.

Neno Razuk contou com o apoio dos ex-presidentes Ivan Louzada e Paulo Estevam e do vereador de Campo Grande, Otávio Trad.

O deputado disse que vai trabalhar para o “fortalecimento do PTB em todo o Mato Grosso do Sul”, já pensando nas próximas eleições municipais, em 2020.