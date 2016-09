Nelsinho Trad responde acusação do executivo sobre caso Gisa

Tamanho do texto

Ex-prefeito, Nelson Trad Filho (PTB), emitiu uma nota esclarecendo não ter responsabilidade alguma na gerência administrativa de empresas particulares, no caso a respeito da matéria divulgada ontem (9), sobre a queixa da Prefeitura em ter qie arcar com R$ 209 milhões do Convênio feito pelo GISA.

Deurico/Arquivo Capital News Nelsinho Trad afirma que recorrerá a Justiça para provar que não deixou nenhuma dívida para trás



“Não temos qualquer responsabilidade sobre a gerência administrativa de empresas particulares que prestaram serviços durante o período em que estivemos na Prefeitura de Campo Grande (2005-2012). Nunca houve nenhum questionamento de prestadores de serviços para prefeitura de Campo Grande, no período 2005-2012, principalmente por falta de pagamentos. Os pagamentos eram realizados em dia e jamais atrasaram. Não tivemos também nenhuma demanda de ordem trabalhista feito por quem quer que seja (pessoa física e pessoa jurídica), todos receberam em dia pelos serviços prestados” explicou Nelsinho.



O ex-prefeito também declara que o sistema GISA foi desenvolvido em sua totalidade e teve sua implantação interrompida pela gestão atual. “Vamos provar na justiça os verdadeiros responsáveis pela criminalização deste sistema” concluiu Trad.