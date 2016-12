  Nelsinho e Zeca do PT lideram preferência do eleitorado campo-grandense para Senado

Deurico Ramos/Arquivo Capital News Nelsinho obteve 40,68% das intenções de voto, seguido por Zeca do PT, com 21,55%

O ex-prefeito da Capital Nelsinho Trad (PDT) e o ex-governador José Orcírio, o Zeca do PT, ocupam respectivamente o 1º e 2º lugar na preferência do eleitorado campo-grandense para o Senado. As eleições de 2018 ocorrerão em menos de dois anos.



O cenário foi levantado pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda. (Ipems), contratado pelo jornal Correio do Estado. A pesquisa foi divulgada na sexta-feira (23) e ouviu 400 eleitores campo-grandenses entre os dias 19 a 21 de dezembro.



As vagas que serão disputadas no Senado são a de Waldemir Moka (PMDB) e de Pedro Chaves (PSC). No entanto, conforme apontou o levantamento, nenhum dos dois seriam eleitos se as eleições fossem realizadas hoje.

Pesquisa ouviu 400 pessoas entre os dias 19 a 21 de dezembro

Em primeiro lugar, aparece Nelsinho Trad com 40,68% das intenções de voto, seguido por Zeca do PT, que obteve 21,55%. Em terceiro lugar, está o senador Waldemir Moka, com 17,76%. Em quarto, está o prefeito de Dourados, Murilo Zauith (PSB) com 14,78%; e em quinto lugar, aparece o senador Pedro Chaves, com 12,09%.



O resultado ultrapassa 100% porque a simulação feita é sobre o primeiro e segundo votos, já que são duas vagas para o Senado em 2018.



Por exemplo, no primeiro voto Nelsinho conquistou 31,18%; já no segundo 9,50%, totalizando 40,68%. Já Zeca do PT obteve 12,23% no primeiro voto; no segundo 9,32%, somando 21,55%.



Os eleitores que declararam não apoiar nenhum dos candidatos corresponderam a 29,25% no primeiro voto; no segundo, são 17,43%. Indecisos corresponderam 6,94% no primeiro voto; no segundo, 3,31%.

A pesquisa adotada foi a quantitativa, que consiste na realização de entrevista pessoais, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 4,90 pontos percentuais para mais ou menos.

