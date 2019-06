Na Câmara, delegada pede ações para combater violência doméstica

Thiago Morais Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, Paula Ribeiro dos Santos, fala sobre o combate ao feminicídio

Dourados já teve 120 mortes violentas contra mulheres desde que a Lei Federal que transformou o feminicídio em uma qualificadora em 2015. Esses foram os dados apresentados pela delegada de Atendimento à Mulher de Dourados, Paula Ribeiro dos Santos, durante a sessão ordinária na Câmara nesta segunda-feira (3).

A delegada foi convidada para falar sobre a campanha do ‘Combate ao Feminicídio e ainda teve a presença de Franciele Fátima da Costa, membro do Instituto Semear/Vila Vargas, que falou sobre as atividades desenvolvidas pela instituição.

De acordo com Santos, há a necessidade de promover ações que combatam a violência doméstica. "Desde 2015, quando entrou em vigor a Lei Federal que transformou o feminicídio em uma qualificadora, nós tivemos no estado 289 casos, destes, 120 mortes violentas contra mulher, 169 em que houve tentativa de ceifar a vida dessas mulheres. São números demasiadamente altos para Mato Grosso do Sul que, infelizmente, lidera os rankings em número de violência contra mulher", citou.

A delegada aproveitou a oportunidade para fazer o convite da Audiência Pública sobre o Combate ao Feminicídio que será realizada nesta terça-feira, às 13h30, no Plenário da Casa de Leis.

"Ainda não conseguimos chegar a uma solução para violência doméstica que não seja sobre falar sobre como combatê-la", ressaltou.

O vereador Sergio Nogueira (PSDB), propositor da audiência pública, ressaltou que a responsabilidade de combater o feminicídio em Dourados pesa sobre a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, mas também os vereadores têm papel fundamental. "Não podemos nos furtar, temos um papel de grande relevância, principalmente no que se refere à conscientização da sociedade com relação à este importante tema. Ao nos unirmos, poderemos dizer basta à violência contra as mulheres. Devemos continuar na luta por políticas públicas voltadas para as mulheres, que eliminarão as desigualdades", destacou.

Franciele Fátima da Costa, membro do Instituto Semear/Vila Vargas, também utilizou a tribuna para falou sobre as atividades desenvolvidas pela instituição. "Desde 2012, o Instituto realiza diversas ações ligadas ao esporte, à cultura e ao lazer. São atividades extracurriculares para crianças dos distritos de Vila Vargas, Vila São Pedro, Macaúba, Formosa, Indápolis e Panambi. Temos o sonho de atender todos os distritos de Dourados. Um dos projetos que temos anualmente é o ‘Criança Feliz’, com shows, brincadeiras, contação de histórias, almoço, lanche, gincana e sorteio de prêmios", mencionou.