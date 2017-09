Na avaliação da Famasul, Agro+ promoverá competitividade do setor produtivo

Divulgação/Assessoria O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, falou do potencial e vocação do Estado para o agronegócio

O Sistema Famasul participou, na noite desta quinta-feira (21), da cerimônia de adesão do estado de Mato Grosso do Sul ao programa nacional Agro +, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Mato Grosso do Sul. A solenidade ocorreu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com a presença do ministro Blairo Maggi e do governador Reinaldo Azambuja.



O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, prestigiou o evento acompanhado do vice-presidente, Nilton Pickler; do diretor tesoureiro, Luis Alberto Moraes Novaes; e do superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan. Criado pelo Governo Federal com a finalidade de desburocratizar o agronegócio em âmbito nacional, o Agro Mais, para Mauricio Saito, promoverá a competitividade no setor produtivo.



“Mato Grosso do Sul é um estado com vocação agropecuária altamente elevada e que desenvolve um excelente trabalho da porteira para dentro. A partir do momento em que os agentes públicos, Governo Federal e Governo Estadual, promovem a desburocratização de processos, estão possibilitando que o que produzimos da porteira para dentro seja mais competitivo”, afirmou o titular da Famasul.



Saito complementou, ressaltando que toda evolução da agropecuária de Mato Grosso do Sul é resultado da significativa parceria entre os produtores rurais e a comunidade científica. “Nosso maior exemplo está no homem pantaneiro que produz preservando 86,6% do bioma, demonstrando que, com acesso às tecnologias sustentáveis, o setor tem inovado e registrado resultados expressivos”, afirmou Saito pontuando a parceria das três unidades da Embrapa em Mato Grosso do Sul, assim como das Fundações de Pesquisa, Fundação MS e Fundação Chapadão.



O ministro Blairo Maggi contextualizou como o Brasil evoluiu nas últimas décadas em produção e produtividade e a necessidade do país de se preparar diante da previsão do aumento mundial da demanda por alimentos.“O Brasil, na questão da agricultura e pecuária cresceu, nos últimos anos, avançou de forma impressionante e sabemos que irá crescer mais. Com esse cenário, é de extrema importância que as instituições se preparem para atender o que vem pela frente, tanto em questões de produção, quanto de normativas e burocracia.”



Conforme apresentação do secretário executivo do Mapa, Eumar Novacki, o programa Agro Mais engloba um conjunto de providências que vão da edição e atualização de atos normativos, a mudanças na rotina de trabalho do Mapa. “Em cinco anos, queremos passar de 5% para 10% a participação do Brasil no mercado internacional. Este é um plano de modernização e desburocratização”.



Novacki destacou, ainda, que a proposta do Ministério é desdobrar o Plano continuado “Agro Mais”, do Governo Federal, para os estados e municípios, com a proposta de tornar o tempo de resposta do Mapa ao setor mais célere.



Já o secretário da Semagro, Jaime Verruck, apresentou medidas como, por exemplo, a implantação do Sistema de Controle Integrado de Animais Destinados a Eventos Pecuários (Ciade); cadastro e registro de agrotóxico; modernização do Sistema Integrado Saniagro; lançamento de novo sistema de informações gerenciais do Serviço de Inspeção Estadual (SIE); criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e simplificação da publicação de solicitação e recebimento das licenças ambientais, entre outros.



O Chefe-Geral da Embrapa Gado de Corte, Roney Mamed; o superintendente da SFA/MS, Celso Martins e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad também participaram do evento.