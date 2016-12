MPF diz que Câmara distorceu projeto de combate à corrupção

Deurico/Capital News Procuradora da República Damaris Baggio acha que população deveria protestar contra as alterações

Protagonista no projeto de lei popular que deveria impor mais rigor aos crimes de corrupção no País (PL 4850/16), o Ministério Público Federal afirma que as alterações feitas pelos deputados comprometeram a proposta e são uma retaliação à Lava Jato. “Não temos dúvida de que é uma revanche, uma retaliação e uma tentantiva de intimidar. Para se prevenir, eles estão atacando”, disse a procuradora Damaris Baggio, ao Capital News.

Para a procuradora do Ministério Público Federal, as medidas foram ditorcidas completamente. “O projeto, como está hoje, não só não combate como embaraça e dificulta o combate à corrupção. Houve una distorção completa”, afirmou.

No entendimento dela, a inclusão da responsabilização e punição a juízes e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade é uma manobra para censurar promotores e magistrados.

A procuradora acredita que exista uma semelhança no que está acontecendo com a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, investigação judicial de grande envergadura realizada na Itália, em que após a operação houve um movimento de enfraquecimento do Poder Judiciário (do qual o Ministério Público italiano faz parte).

“A alegação que o objetivo é que todos seja iguais é uma falta de vergonha completa. A inclusão do abuso de autoridade é uma brecha para colocar promotores e juízes em uma situação em que não poderão mais trabalhar. Os criminosos do alto escalão têm muito dinheiro e podem contratar grandes escritórios de advocacia para propor várias ações contra os membros da magistratura”, explicou.

Para a procuradora do MPF, é muito importante que a população proteste contra as mudanças. Ela acredita que o apoio popular poderá influenciar a classe política para acabar com as distorções no texto.