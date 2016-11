Moka aprova emendas de R$ 1,7 bilhão no Orçamento

divulgação Senador sul-mato-grossense participou nesta segunda-feira de reunião com consultores e assessores de Orçamento do Senado

Relator setorial do Orçamento, o senador Waldemir Moka (PMDB-MS) concluiu o relatório com R$ 1,7 bilhão em emendas no Orçamento da União 2017 para a área de Integração Nacional. Ele reuniu-se nesta segunda-feira com consultores e assessores de Orçamento do Senado para concluir o relatório, cujo prazo de entrega termina na próxima sexta-feira (2).



Foram apresentadas 352 emendas no valor de R$ 8 bilhões, mas desse total só foi possível atender R$ 1,7 bilhão. “O Orçamento da área da qual sou relator tem dotação de R$ 4,3 bilhões. O montante de R$ 1,7 bilhão refere-se apenas às emendas”, explicou, conforme a assessoria de imprensa parlamentar.



Moka afirma que o Ministério da Integração Nacional é responsável pela condução de políticas de irrigação e por realizar obras contra a seca, de infraestrutura hídrica e prevenção a desastres naturais. “É uma área muito importante, pois mexe com o dia a dia das tarefas dos prefeitos e governadores”, disse.