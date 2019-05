Moacir Kohl retorna ao PDT e Dagoberto anuncia pré-campanha para 2020 em Coxim

Valdeir Simão/Diário X Ato de filiação ao PDT aconteceu na última sexta-feira na Câmara Municipal

Em evento realizado pelo PDT para ato de filiação, teve o anúncio do retorno do suplente do senador Moacir Kohl na última sexta-feira (03), no plenário da Câmara Municipal de Coxim, onde o presidente estadual da sigla, deputado federal Dagoberto Nogueira apresentou o empresário Pedro Ronny para candidatura própria na disputa das eleições de 2020 no município.

Paulo Ricardo/Diário X Pedro Ronny teve pré-candidatura lançada para disputa das eleições de 2020 no município.

Durante seu discurso, o advogado e empresário Pedro Ronny Argerin, destacou que, "Quero inicialmente agradecer a presença da população coxinense e todos os representantes dos municípios de Rio Verde, Pedro Gomes e Sonora, assim como também da minha família e amigos que vieram prestigiar essa solenidade e a minha filiação. Hoje estou filiado ao PDT. Se os dirigentes, militantes partidários e a população coxinense entenderem que sou uma pessoa que posso ajudar, então coloco o meu nome a disposição do partido, com a finalidade de contribuir para o progresso de Coxim. Amo essa cidade e a nossa gente".

Ainda durante seu discurso, Pedro Ronny Argerin declarou que, "Eu nunca ocupei cargos públicos, mas acredito que precisamos buscar uma maneira para que cada um, unindo forças, possamos dar a nossa contribuição para tirar Coxim da situação em que se encontra e colocá-la no patamar que ela merece, que é o pólo da região norte. Estou muito emocionado e agradeço mais uma vez o convite para participar desse partido e quero, junto com o Dagoberto, Schimidt, Moacir Kohl e demais companheiros, me colocar à disposição do PDT", finalizou Pedro Ronny.

Paulo Ricardo/Diário X Dagoberto Nogueira anuncia retorno de Moacir Kohl

Já Dagoberto Nogueira falou sobre a sua atuação na viabilização política e na construção da BR 359, considerando uma das mais importantes ações do seu mandato como deputado federal na região norte. destacou também a conjuntura política atual, especialmente a nível federal, na presidência de Jair Bolsonaro, com as propostas que estão sendo apresentadas e discutidas na reforma da previdência.

Com relação ao suplente de senador Moacir Kohl, segundo o site Diário x, Dagoberto enfatizou que, “Kohl volta ao partido para reorganizar a casa, além dele também ser uma força expressiva, em todo Estado, já foi vereador, prefeito por dois mandatos, vice-governador, ex-secretário estadual de produção e atual suplente de senador. É emblemático para o partido, e vai somar muito para o nosso projeto, nas próximas eleições. O Pedro Ronny está se filiando hoje no PDT, enfrentando com coragem essa condição de ser político. Não está fácil ser político, pois as pessoas generalizam e todos acabam não prestando, ainda mais agora com a força e a rapidez das redes sociais. Ele é um homem de coragem, e a sua história nos dá a certeza de que ele será um grande prefeito de Coxim. Quero assumir o compromisso público com o Pedro Ronny, de primeiro estar aqui para fazer a sua campanha e a dos vereadores. Depois, como deputado federal e você como prefeito eleito e empossado, vou contribuir muito com a sua gestão na condição de prefeito do PDT, assim como também os demais prefeitos da maioria dos municípios da região norte, consolidando a força do partido no Estado e nos preparando para as próximas eleições para presidente, elegendo o Ciro Gomes, que vai devolver o Brasil para os brasileiros", conclui.

Para Moacir Kohl, suplente de senador, "Quero saudar as mulheres em nome da Silvia, que hoje nos prestigia nesta noite. Cumprimento os homens em nome do Pedro Ronny, que eu conheço desde criança, pela sua coragem em colocar o seu nome à disposição do PDT para uma futura campanha política para prefeito de Coxim em 2020. Nós do interior sentimos muitas dificuldades hoje de achar pessoas dispostas a colocar o nome para ser prefeito da cidade, dada às dificuldades financeiras, dada as pressões de outros poderes, dada a uma séria de privações que você vive. E pessoas de bem, pessoas que são da sociedade, fogem, isso é uma verdade. Não adianta negar. Fogem da disputa eleitoral, com medo das consequências, das denúncias, do denuncismo irresponsável, e por aí afora. Então Dr. Schimidt, o nosso partido, o Dagoberto me convidou para voltar e eu vou voltar Dagoberto. O Brasil passa agora, na minha avaliação, por turbulências muito sérias. Eu votei no Lula, trabalhei pelo Lula, fui vice-governador do Zeca do PT pelo PDT, mas a nossa "política esquerda" foi tão incompetente, que permitiu que hoje o Bolsonaro se encontre governando o Brasil. Não critico o atual presidente, pois está começando agora, mas o Brasil vive uma situação muita séria. Dagoberto, você como deputado federal tem a obrigação de trabalhar no congresso pelas reformas da previdência, da reforma fiscal e política. A reforma da previdência é muito difícil de fazer, mas tem que ser feita. Sabemos que o trabalhismo está mais atual do que nunca. O trabalhismo, desde o Alberto Pasqualini, lá atrás, defende uma posição muito correta. Defende todos os direitos dos trabalhadores e a sua valorização profissional. Mas também aceita o lucro do empreendedor, desde que esse lucro seja colocado como questão social para aumentar mais o emprego e qualificar o trabalhador. Seu eu puder Pedro Ronny, quero ti ajudar na sua missão de estar colocando o seu nome, conte comigo. Quero voltar ao PDT para defender com muita veemência, o trabalhismo, que é uma ideologia de vanguarda, mas atual. Muito obrigado", conclui Moacir Kohl

Segundo o site Diário X, o presidente de honra do PDT, João Leite Schimidt, enfatizou sobre a importância da BR 359, uma ideia dele direcionada ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que foi aceita e solicitada ao Governo Federal, sendo uma das principais obras viabilizadas pelo mandato de Dagoberto. Nós temos o compromisso inalienável de ajudar as pessoas que não tem acesso ao poder, que não tem um teto para se abrigar. Temos que cuidar das crianças, que às vezes não tem condições de irem para a escola pela caótica situação das estradas. Temos que nos preocupar em mudar a situação da cidade e do povo de Coxim. Estou muito feliz com a decisão do Moacir Kohl em voltar para o PDT. O Kohl é um homem que sempre foi trabalhador, e vai nos apoiar na campanha do Pedro Ronny e vai nos ajudar a fazer o PDT muito maior em Coxim e no Estado. O Kohl é uma figura emblemática da região norte, então ele vindo para o PDT, o partido se consolida e cresce para vencer as eleições em Coxim e também em vários municípios da região norte e do Estado. O Kohl construiu um patrimônio ético, moral e político, invejável. Fico muito feliz com o seu retorno ao PDT e vamos fazer política juntos aqui para eleger o Pedro Ronny. Fui amigo do pai do Pedro Ronny. O pai dele era muito meu amigo, com quem convivi por muito tempo. Muita gente já tinha convidado o Pedro Ronny e ele não tinha aceitado. Eu o convidei e ele foi pensando, pensando, mas concluiu que não seria candidato e que as prefeituras estão quebradas, principalmente a de Coxim, sem perspectivas de melhora. Agora ele decidiu e é nosso pré-candidato a prefeito de Coxim. Entendo que uma das questões que levaram a prefeitura para essa caótica situação, seja um problema de gestão", conclui.

O evento reuniu a diretoria do PDT; o presidente de honra João Leite Schimidt, presidente estadual e deputado federal, Dagoberto Nogueira, engenheiro agrônomo e suplente de senador, Moacir Kohl, presidente da Câmara de Coxim, vereador Vladimir Ferreira, presidente do PDT em Coxim, Dorvalino Corrêa Junior - "o Durvinha", a presidente da Associação da Mulher Trabalhista, professora Madalena Pereira da Silva, vereadores de Coxim, Abilio Vaneli, Marquinhos Vaz, Sinval Batista e Careca da Iluminação.

Fizeram-se presentes também vereadores de Pedro Gomes, Sonora e de Rio Verde de Mato Grosso, além de outras autoridades representantes dos diversos segmentos da população coxinense e da região norte.