Missa, sessões e reuniões movimentam a semana na Assembleia Legislativa

Na semana entre os dias 2 a 6 de outubro, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso Sul realiza diversos eventos. Na segunda-feira (2/10) haverá a Santa Missa, a partir das 9h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, por proposição do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB). O celebrante é o Padre Miguel de Souza Porto, da Paróquia Nossa Senhora das Graças.



A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne nesta terça-feira (3) para analisar todos os projetos que são encaminhados à Assembleia Legislativa por outros Poderes, e os elaborados pelos parlamentares da Casa de Leis. A CCJR é presidida por Beto Pereira (PSDB), e tem como membros os deputados Renato Câmara (PMDB), vice-presidente, Lidio Lopes (PEN), Pedro Kemp (PT) e Professor Rinaldo (PSDB).



Na quinta-feira (5), a Comissão de Saúde deve se reunir, às 8h, para deliberarem sobre os projetos que passam pela Comissão. O presidente da Comissão Permanente é o deputado Dr. Paulo Siufi e os membros são Felipe Orro (PSDB), vice-presidente, Mara Caseiro (PSDB), George Takimoto (PDT) e Cabo Almi (PT).



Às terças, quartas e quintas-feiras acontecem as sessões ordinárias, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é situada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9. Todos os eventos citados são abertos ao público e à imprensa.