Ministro promete revitalizar parques e criar pista de atletismo na Capital

"Há cerca de 40 dias o prefeito nos entregou a solicitação de ajuda para a revitalização de parques da cidade de Campo Grande, esse projeto já está com a áreatécnica e muito em breve destinaremos recursos a prefeitura de Campo Grande, o valor exato do investimento ainda está sendo analisado, mas em breve estaremos atendendo este pedido", disse Piciani ao participar do seminário nesta manhã.



O ministro disse ainda que umas das prioridades é a criação de uma pista de atletismo na capital, “nósaguardaremos o envio do projeto e colocaremos também como uma de nossas prioridades, inicialmente temos o compromisso com a prefeitura da revitalização de um dos parques e avançaremos em seguida com a pista de atletismo".



O prefeito Marquinhos Trad, também presente no seminário disse que foi pedido um valor necessário para revitalizar todos os parques da capital, mas que o Parque Ayrton Senna será o primeiro a ser revitalizado. “Para a construção da pista de atletismo serão necessários em torno de 3 milhões de reais” ressaltou o prefeito.

Deurico Ramos/Capital News Prefeito Tarquinhos Trad discursando na Câmara Municipal de Campo Grande



Ao lado do Ministro Leonardo Piciani e do prefeitor Marquinhos Trad, o Diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, ressaltou a importância da participação popular na criação de projetos na área de esporte e lazer, “é muito importante conferencias como esta para ouvir da população exatamente o que ela quer, e a partir dessas conferencias criar o plano municipal de esporte e lazer, definindo para onde esses recursos serão destinados e quais os critérios para a destinação desses recursos”.



Populares que estiveram presente na sede da casa de leis se mostraram esperançoso com a iniciativa do projeto.



O estudante Geovane, 21, acompanhava o debate nabusca por melhorias no esporte da Capital, “muita coisa precisa a melhorar, começando pela revitalização dos parques e a criação da pista de atletismo na cidade”.

Deurico Ramos/Capital News Estudante diz que a prioridade é a revitalização dos parques da Capital



O Jornalista,João Guanes, 49, é deficiente visual e compareceu ao debate em busca de melhoria e criação de espaços esportivos acessíveis para que possui algum tipo de deficiência, “devia haver mais projetos voltados para as pessoas com deficiência, quem possui algum tipo de deficiência acaba ficando preso em casa pois não tem opção de lazer acessível na cidade”.