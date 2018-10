Ministro do STF, Luis Fux, proíbe entrevista de Lula

Marlene Bergamo/Folhapress Ex-presidente Lula está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba há 4 meses

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, proibiu o jornal Folha de São Paulo e a jornalista Mônica Bergamo de entrevistarem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão de Fux suspende os efeitos de uma liminar anterior concedida pelo ministro, Ricardo Lewandowski, que autorizava a entrevista.

De acordo com publicação da Agência Brasil, Fux atendeu a um pedido do Partido Novo e a suspensão vale até decisão definitiva do plenário da Suprema Corte. A legenda questionava a entrevista, dizendo que havia um elevado risco de que a divulgação da reportagem causaria desinformação às vésperas do primeiro turno das eleições.

Na decisão, Fux afirma que a entrevista poderia gerar confusão no eleitorado, sugerindo que o ex-presidente estivesse se apresentando como candidato ou praticando atos de campanha, o que foi negado pela justiça. Lula teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.