Ministro da Justiça é indicado para vaga no STF

Agência Brasil Caso exista a aprovação, Moraes deve assumir o acervo de 7,5 mil processos que estavam no gabinete de Teori Zavascki

O atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação foi feita pelo presidente Michel Temer, na segunda-feira (6).



O nome surgiu pelo presidente tomando como base o currículo. Moraes é o nome do governo para substituir o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em Paraty (RJ). Moraes precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e aprovado pelos senadores para assumir a vaga.



Temer se dedicou às últimas conversas com amigos e auxiliares sobre a escolha do nome. De acordo com a Agência Brasil, pessoas com acesso aos gabinetes da Corte, Moraes foi apoiado pelo ministro Gilmar Mendes, que chegou a trabalhar informalmente pela sua indicação junto ao presidente.



Caso exista a aprovação, Moraes deve assumir o acervo de 7,5 mil processos que estavam no gabinete de Teori Zavascki, exceto as ações da Operação Lava Jato. Entre as ações estão pautas como a descriminalização das drogas, a validade de decisões judiciais que determinam a entrega de remédios de alto custo para a população e a constitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Moraes também deverá ser o revisor dos processos da Lava Jato no plenário do STF e ocupará a Primeira Turma, composta pelos ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Marco Aurélio.