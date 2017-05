Ministro da Defesa diz que militares terão idade mínima para aposentadoria

Indústria de Defesa & Segurança O Ministro acredita que as Forças Armadas merecem tratamento diferenciado do restante da população.

O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira (17), em reunião com correspondentes estrangeiros, que a reforma da previdência também atingirá os militares.



Jungmann defende que seja fixada idade mínima para as Forças Armadas, porém haverá um regime direfenciado. De acordo com o ministro, na quinta-feira (18), haverá reunião do Conselho Militar de Defesa para tratar do assunto e definir qual será a idade mínima para a categoria.



Segundo ele, "o militar não têm Previdência. Civil faz greve, o militar não. O civil pode se sindicalizar, o militar não pode. O civil tem FGTS, o militar não têm. O militar não pode ter segunda atividade, a dedicação é absolutamente exclusiva. O civil tem direito de protestar, reivindicar, se expressar, se organizar politicamente, o militar não tem."



Inicialmente, a intenção do Governo Federal era de que os militares fossem incluídos no regime geral da reforma, com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, porém, encontrou grande resistência.



Com a negativa, o Presidente Michel Temer negocia para que a categoria seja incluída na mesma regra das políciais, com idade mínima de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Desde o final de 2016, há um grupo de trabalho destinado às negociações.



Atualmente, os militares se aposentam com 30 anos de contribuição, independente da idade, e recebem integralmente o valor correspondente ao salário.



A previsão é que a proposta só seja enviada ao Congresso depois da aprovação da reforma geral da Previdência. Isso se ela ocorrer.