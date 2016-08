Michel Temer toma posse e discurso oficial será em Rede Nacional

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente da República em exercício, Michel Temer (PMDB)

Presidente Michel Temer é empossado nesta tarde, (31) e deverá ficar no cargo até 31 de dezembro de 2018 quando termina este mandato. Tucano inicia com discurso que colocara o país nos “trilhos”.

O discurso oficial do presidente michel Temer (PMDB), terá cinco minutos e será transmitido na íntegra em cadeia Nacional (televisão e Rádio) às 19h desta quarta-feira (31). Na mensagem, Temer tentará mostrar a disposição de tirar o Brasil da crise econômica e política.

A cerimônia aconteceu no plenário do Senado logo após o plenário do Senado decidir pelo impeachment da presidente afastada Dilma Roussef que aconteceu no sexto dia do julgamento.

Michel Temer estava no cargo interinamente desde o afastamento de Dilma Rousseff por consequência da abertura do processo de impeachment dela, em maio deste ano. A posse foi dada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL).