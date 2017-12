Marun tem agenda com o presidente Michel Temer nesta terça-feira

Alan Santos/PR Marun e Temer já viajaram juntos à para tratar de temas de interesse

O presidente Michel Temer deve se encontrar nesta terça-feira (26), com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a agenda do encontro está marcada para às 15h.

O encontro com Marun é o único compromisso oficial de Temer para hoje, mas o encontro não está registrado na agenda oficial do ministro. Na página oficial da Secretaria de Governo o aviso “atualmente não existem compromissos agendados” consta como informação na agenda de Marun.