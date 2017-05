Marun defende que a votação da reforma da Previdência aconteça ainda em maio

Após a conclusão da votação dos destaques ao texto da reforma da Previdência, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) que preside a comissão especial que analisa o tema, defendeu que o texto seja apreciado pelo plenário da Câmara ainda em maio.

Antonio Augusto | Câmara dos Deputados O deputado Carlos Marun (PMDB) no plenário da Câmara



“Assim que entregarmos ao presidente da Câmara o texto com sua redação final, a prerrogativa passa a ser do presidente e do colégio de líderes. Eu entendo que existem condições para que a votação ocorra ainda no mês de maio”, afirmou Marun.



O deputado reconheceu que o governo ainda não conta com os 308 votos necessários para aprovar a proposta, mas diz otimista. “O governo não tem hoje os 308 votos. Mas eu continuo otimista que cheguemos ao final desse processo na votação com 350 votos”.



Ainda não há uma data definida, mas a expectativa é que o governo tente votar o texto no plenário nos dias 24 e 31 de maio, em dois turnos. Já a oposição disse apostar na pressão popular como mecanismo para impedir a aprovação da reforma.