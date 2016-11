Marun defende projeto de combate à corrupção e reafirma não haver anistia a caixa dois

Deurico/Capital News Carlos Marun é um deputado que não foge de polêmicas

Reconhecido nacionalmente pela sua fidelidade ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), o deputado Carlos Marun (PMDB/MS) encampou agora a defesa das medidas de combate à corrupção (PL 4850/16), que não foram à votação nesta semana por conta da polêmica de que no texto haveria uma manobra para dar anistia ao caixa dois eleitoral.



Marun afirma que o texto não anistia o caixa dois e que toda a polêmica envolvendo o assunto é uma celeuma para constranger a Câmara dos Deputados. “Esse é o perigo do fascismo. O Paul Joseph Goebbels [ministro da Propaganda de Adolf Hitler na Alemanha Nazista] já dizia que uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”, disse ao Capital News.



“A polêmica está erroneamente colocada. Não se trata de anistiar ou não o caixa dois. Se trata de criminalizá-lo ou não. O Ministério Público propôs sua criminalização e, se ela passar, corrupção e peculato continuarão sendo puníveis e o caixa dois praticado antes da promulgação da lei será inimputável. O fato de os procuradores que propuseram a lei não terem a coragem de esclarecer isto a população não muda o Direito. E isto é tão óbvio que está no Artigo 1º do Código Penal. Quem tiver preguiça não precisa ler o Código Penal para saber isto, é só ler o primeiro artigo”.



O parlamentar por Mato Grosso do Sul declarou ainda que não foi contestado por nenhum procurador e que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concordou com ele. Nesta semana, pressionado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou para terça-feira (29) a votação do PL 4850/16 e negou que haja articulações para incluir a anistia no texto.