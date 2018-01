Marun afirma que posição de Alckmin sobre Previdência abre espaço para reaproximação

Fábio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil Marun elogiou postura do tucano na defesa da reforma

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB), concedeu entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, publicada na edição desta quinta-feira (4). Nela, Marun deixou aberta, a possibilidade do Palácio do Planalto apoiar a uma candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), à Presidência, citando o apoio do tucano à reforma da Previdência como um fator decisivo.

Segundo o ministro, o governo só vai começar a discutir nomes para a eleição presidencial após a aprovação no Congresso da reforma previdenciária, que tem votação na Câmara dos Deputados prevista para 19 de fevereiro.

“A posição que o governador (Alckmin) está tomando em relação à reforma da Previdência tem como consequência uma retomada de aproximação”, disse Marun ao Estadão.

“Vejo agora essa posição firme em defesa da reforma como um fator que abre espaço para a reaproximação, e, sem dúvida, ele é uma das candidaturas que podem representar esse projeto do governo”, acrescentou. A análise de Marun parece estar alinhada com a postura do presidente ao falar do mesmo assunto, a escolha e apoio a um candidato.

“É aquele que acolher, prestigiar, incentivar, elogiar e praticar as reformas que estamos fazendo no nosso governo. E, evidentemente, se outras reformas ainda demandarem execução, que elas venham a ser feitas no próximo governo. Esse será o meu candidato à Presidência da República”, indicou Temer, em entrevista pelo portal R7 no fim do ano passado.

Questionado se o governo tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, Marun reiterou que o ambiente está “muito mais favorável”. Segundo o ministro, em duas ocasiões diferentes, durante jantar em um restaurante e saída de um hotel, ele ouviu de populares que a reforma seria aprovada. “Se isso está acontecendo comigo, deve estar acontecendo com outros parlamentares”, afirmou ao jornal.