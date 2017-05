Marquinhos Trad vai às ruas lançar movimento Maio Amarelo

Deurico Ramos/Capital News Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participa na manhã desta quinta-feira (4) do lançamento oficial do Movimento Maio Amarelo. Evento está prevista para começar às 8h30 e contará também com a presença do diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno.



Ação de hoje será realizada no cruzamento da avenida Afonso Pena com rua 25 de Dezembro. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a participação do executivo municipal nas atividades tem como objetivo colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações e federações.



Durante todo o mês, prédios públicos, como o Obelisco, relógio da Rua 14 de Julho e o Monumento Vida no trânsito, serão iluminados por luzes na cor da ação, amarela. Realizada em diversos países, o movimento Maio Amarelo acompanhao sucesso do Outubro Rosa e do Novembro Azul, os quais, respectivamente, tratam dos temas câncer de mama e próstata.