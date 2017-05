Marquinhos Trad vai à Brasília assinar contrato com BID para Reviva Centro

Deurico Ramos/Capital News Prefeito cumpre agenda na Capital Federal

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), viaja para Brasília (DF), nesta sexta-feira (12), onde assinará o contrato com o Banco Internacional do Desenvolvimento (BID), liberando US$ 56 milhões para que o Projeto Reviva Centro, saia do papel.



Encontro que também conta com a participação do secretário de Governo e Relações Exteriores, Antônio Cézar Lacerda, e a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica, Catiana Sabadin, está marcado para as 11h.



Com previsão de cinco anos para ficar pronto, o projeto prevê mudanças estruturais na área central da Capital, com objetivo de trazer mais conforto e modernidade aos comerciantes e moradores da região, de acordo com a prefeitura.



Entre as melhorias previstas, estão o embutimento da fiação, ampliação de calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da rua 14 de Julho.