Marquinhos Trad troca experiências com ACM Neto e planeja corte de gastos

divulgação Marquinhos Trad quer cortar gastos e seguir exemplo de ACM Neto

Em Salvador (BA), o prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad, teve duas horas de reunião, nesta segunda-feira (28), com o prefeito reeleito Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM). De acordo com a assessoria do prefeito do PSD, o objetivo do encontro foi conhecer as principais medidas adotadas para Salvador retomar o desenvolvimento.



“Logo no início, ACM Neto contou o roteiro da escolha dos secretários, foi uma decisão técnica e livre de pressões políticas e, no mandato, sempre cobrou da equipe o cumprimento de metas”, disse Trad.



No primeiro dia da gestão, segundo o economista Pedro Pedrossian Neto, o prefeito de Salvador lançou 60 decretos de ajuste fiscal e de redução de custeio e de comissionados. “Foram medidas para ajustar as contas, organizar e preparar a Capital da Bahia para o futuro”, contou o integrante da equipe de transição de Marquinhos.



O prefeito eleito de Campo Grande disse querer seguir o mesmo caminho de planejamento, ajuste fiscal com redução de custeio, além de renegociar dívidas. “Temos que ter coragem de fazer mudanças para ter uma gestão moderna e eficiente”, afirmou Marquinhos Trad. Também participaram da reunião o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM) e secretários da gestão de ACM Neto.