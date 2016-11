Marquinhos Trad recebe demandas do maior hospital de MS

divulgação/ABCG Prefeito eleito de Campo Grande conversa com direção da Associação Beneficente

O prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad, recebeu ontem (21) a diretoria da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG) – a mantenedora da Santa Casa, o maior hospital de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o presidente da Associação, Esacheu Nascimento, apresentou as demandas da instituição para uma prestação de serviços adequada à população.

De acordo com a assessoria de imprensa da ABCG, Esacheu demonstrou o potencial da Santa Casa para auxiliar o Município na absorção da demanda por saúde e também as necessidades do hospital para tanto.



“Hoje sabemos, via consultoria, que é possível praticamente dobrarmos os atendimentos e ainda temos condições de fornecer cerca de 250 mil exames clínicos ao Município todos os meses. Diagnósticos por imagem, também podem ser feitos em boa quantidade, mas isto demanda de alguns investimentos e parcerias”, disse.



Ainda conforme a Associação Beneficente, Marquinhos se colocou à disposição do hospital para as parcerias necessárias ao bom atendimento da população e se comprometeu em chamar os responsáveis pelo hospital na próxima semana para uma conversa com seu novo secretário de saúde e o respectivo adjunto. “Fiquem tranquilos que eu tenho consciência da importância da Santa Casa para a Saúde Pública campo-grandense e não vou deixar de ser companheiro do hospital naquilo que for de obrigação do município”, garantiu.