Marquinhos Trad participa de seminário no período da tarde

Deurico Ramos/Capital News Prefeito terá agenda no período da tarde

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participa nesta quarta-feira (10), às 13h, da abertura do Seminário “Acolhimento nos Serviços de Saúde aos Trabalhadores e Usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).



As secretarias responsáveis pelo evento são:Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria de Governo (Segov), Fundação Social do Trabalho (Funsat), entre outras.



O evento será realizado no auditório do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), na Travessa Pires de Matos, nº 50, no Bairro Amambaí.