Marquinhos Trad participa de seminário esportivo nesta segunda-feira

Deurico/Capital News Prefeito irá participar da abertura do Seminário de Criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer

Nesta segunda-feira (08), o prefeito Marquinhos Trad irá participar da abertura do Seminário de Criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, na Câmara Municipal, que deu início às 8h.



O seminário debaterá durante todo o dia novas formas de gestão do esporte e lazer na Capital. O evento será realizado pela Funesp e contará com a presença do presidente da fundação, Rodrigo Terra, e do ministro dos Esportes, Leonardo Carneiro Monteiro Picciani. Toda o segmento esportivo foi convidado.

Entre os temas abordados, serão analisados o Sistema Nacional de Esporte e o Sistema Nacional de Cultura e suas possíveis influências para a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande, além da política de financiamento de esporte e lazer, a importância dos Conselhos e o papel da sociedade nos fóruns e conferências.