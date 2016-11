Marquinhos Trad e equipe de transição participam de seminário em São Paulo

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Marquinhos Trad participa em São Paulo de evento do MBC

O prefeito eleito em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), e a equipe de transição participam nesta quarta-feira (23) de um seminário em São Paulo, promovido pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC).

De acordo com a assessoria de imprensa do prefeito, o evento é destinado a prefeitos das 100 maiores cidades do Brasil e tem por objetivo oferecer um serviço de consultoria já nesta transição de governo, aumentando a eficiência da gestão pública.

Marquinhos e a equipe vão analisar a proposta e ver se é adequada ao modelo de gestão que pretendem implantar em Campo Grande.

O Movimento Brasil Competitivo presta assessoria para 18 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Eles contribuem no planejamento e controle de indicadores para as finanças públicas.