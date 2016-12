Marquinhos Trad define titulares de secretarias estratégicas

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad já tem parte da equipe definida, mas ainda não fez o anúncio oficial

O prefeito eleito Marquinhos Trad definiu parte do secretariado que irá trabalhar no Poder Executivo a partir de 1º de janeiro de 2017, inclusive os titulares cargos estratégicos como as secretarias de Governo e de Saúde.

A Secretaria de Governo deverá ficar com Antonio Lacerda, presidente do PSD, partido do prefeito eleito, apurou o Capital News.

Médico urologista, Marcelo Vilela será o titular da Secretaria Municipal de Saúde. Ele já participou, inclusive, de reunião na semana passada com o secretário estadual Nelson Tavares.

O nome cogitado para a Secretaria de Educação é da professora Alelis Izabel de Oliveira Gomes.



A Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) ficará com Vinícius Campos, presidente municipal do PTB.



A Procuradoria do Município ficará com o advogado Alexandre Ávalo. Já Pedro Pedrossian Neto, neto do ex-governador de quem herdou o nome, deverá ficar com a Seplanfic (Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle).



Marqueteiro da campanha eleitoral vitoriosa de Marquinhos rumo à Prefeitura, Gildo Andrade será o futuro secretário de Comunicação.



Atual chefe de gabinete de Marquinhos Trad na Assembleia, Alex Gonçalves deve permanecer no mesmo cargo, mas na Prefeitura.



E na Assistência Social, o nome cogitado é o da vice-prefeita eleita Adriane Lopes.

Outro nome ventilado é o do ex-deputado Lauro Davi (Pros), para o Instituto Municipal de Previdência (IMPCG).



O anúncio oficial dos nomes, no entanto, ainda não foi feito.