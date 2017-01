Marquinhos suspende pagamentos referentes a serviços da gestão Bernal por 90 dias

Deurico Ramos/Capital News Pedro Pedrossian e Marquinhos criam equipe para analisar documentação de serviços prestados por empresas a prefeitura durante a gestão Bernal

Com as contas da prefeitura no vermelho e divergências em valores cobrados pelas empresas e valores pagos ou a pagar pela prefeitura, Marquinhos anunciou o congelamento dos pagamentos referentes a serviços realizados durante a gestão Alcides Bernal por 90 dias.



De acordo com Marquinhos Trad, “Não estamos negando a pagar contas anteriores, Campo Grande sempre deu exemplo em pagar as contas com relação à prestação de serviços, porém, temos que nos precaver sobre o fato de efetivamente ter sido realizado o serviço e de que maneira foi feito, levando em consideração, o fato de que muitas empresas não recebiam já há algum tempo e continuavam na prestação de serviço, qual era a expectativa deles, se havia ou não valor excessivo cobrado, são 90 dias de suspensão para que possamos reavaliar e nos programar para efetuar o pagamento”, conclui prefeito.



Segundo Pedro Pedrossian, Secretário de planejamento, finanças e controle (Seplanfic), “há divergências de valores sobre serviços prestados entre empresas e prefeitura, onde com isso, deu-se necessário a análise de toda a documentação, bloqueando assim, os pagamentos por 90 dias para que seja feito o levantamento necessário”.



Ainda de acordo com Pedro Pedrossian, “Não serão barrados os pagamentos necessários a serviços essenciais, como pessoal e encargos, dívida fundada e caráter continuado, com isso, conseguimos barrar os pagamentos dos quais não temos conhecimento a fundo e sem prejudicar o funcionamento da cidade” finaliza secretário.