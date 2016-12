Marquinhos reúne ex-prefeitos e secretários para dividir experiência em gestão

Divulgação/Assessoria Workshop de gestão pública e discussão de metas foram os principais temas da reunião

O prefeito eleito em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), reuniu sua equipe de secretários e ex-prefeitos de Campo Grande para um workshop de gestão pública e discussão de metas para o início da gestão. Durante a reunião, além de Marquinhos, o ex-prefeito Nelson Trad e o também ex-prefeito e ex-governador André Puccinelli, falaram sobre as suas experiências frente à prefeitura da Capital.



“Este encontro tem o objetivo de fazer com que os secretários entrem sabendo das dificuldades que vão encontrar e não é exagero dizer que a situação é crítica. Fazendo um comparativo com um paciente, Campo Grande estaria em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, comentou Marquinhos.



O ex-prefeito e ex-governador, André Puccinelli, foi o primeiro a dividir experiências com o futuro secretariado de Campo Grande. Ele falou da necessidade de tomar medidas consideradas antipáticas nos primeiros três meses e aconselhou Marquinhos a realizar um trabalho forte de arrecadação, para depois pensar em gastos. “É preciso atitude de impacto, corte de gasto e reunião mensal para integrar a equipe”, opinou.



O ex-prefeito Nelsinho Trad foi o último a falar e relembrou de números de sua gestão de oito anos: entrega de 1.044 obras, maior nota no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), construção de 11.400 casas, 34 Centros de Educação Infantil (Ceinf’s), 10 escolas e quatro unidades de Pronto Atendimento Comunitário (Upas), que lhe garantiram aprovação de 85% ao final da gestão, segundo pesquisas divulgadas em jornais.



Nelsinho ressaltou a importância de planejamento para garantir recursos. Ele orientou, por exemplo, o futuro secretário de Desenvolvimento a colocar uma pasta embaixo do braço e correr atrás de recursos.



“Coloca a pasta embaixo do braço e sai vendendo Campo Grande. Foi assim que trouxemos o Shopping Norte Sul Plaza, Bosque dos Ipês e tantos outros investidores para Campo Grande”, contou.



Nelsinho também frisou a importância de uma harmonia com a sociedade, avaliada por ele como uma das tarefas mais importantes. “A parte mais difícil de uma gestão não é fazer obra ou gerir bem. É promover uma harmonia entre todos que gravitam em volta do Poder”, analisou.



Durante o evento os secretários também discutiram temas importantes que estarão em pauta já nos primeiros dias de gestão, elencando o combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya como um dos grandes desafios.

O Refis possibilitará o parcelamento dos débitos com a prefeitura, garantindo desconto de até 90% nos juros de mora e 75% na atualização monetária. A prorrogação tem por objetivo oportunizar o pagamento da dívida neste momento de crise.