Marquinhos firma parceria com o Exército para atuação conjunta em várias frentes

Divulgação O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) com o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general Gerson Menandro Garcia de Freitas

O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) esteve reunido na quinta-feira (1º), com o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general Gerson Menandro Garcia de Freitas, com o objetivo de firmar parceria entre o Exército e a Prefeitura de Campo Grande em vários ações a partir de 2017, entre elas o combate ao mosquito Aedes aegypti – causador da dengue, zika e chicungunya.



“Vim solicitar parceria do Exército na área social, de saúde, combate e prevenção a dengue e em todos os eventos que eles possam contribuir. Pedi que nós tenhamos uma reciprocidade e cooperação mutua em diversas ações, incluindo o combate a dengue, zika e chikungunya” explicou Marquinhos.



O comandante do CMO elogiou a atitude do prefeito eleito, ponderando que é fundamental atuar com planejamento. “Estamos disponíveis para apoiar não só na campanha de combate ao aedes aegypti, mas também em outras campanhas. É importante ter este planejamento, não apenas combatendo efeitos, mas atuando nas causas, para evitar que eventualmente, ano sim e ano não, todo este quadro seja recorrente. Fazemos campanhas de médio e longo prazo para conscientização e nos anteciparmos a estes efeitos negativos”, avaliou.



O general explicou que o Exército já apoia nas campanhas preventivas ou em atividades de remoção de entulhos e de conscientização casa a casa, para combate ao mosquito Aedes aegypti e externou a disponibilidade para outras parcerias.



“Coloquei nossa equipe à disposição do prefeito não só nessa área, mas em várias outras que podemos fazer parceria. Seja na engenharia, na recuperação de vias urbanas, saúde, educação, esporte ou meio ambiente. Temos várias possibilidades. Independentemente do prefeito que ocupa ou partido político, o Exército é apolítico por tradição e vamos estender nossa mão amiga”, conclui.