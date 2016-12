Marquinhos está na Prefeitura para buscar esclarecimentos sobre Solurb

Deurico Ramos/Capital News Marquinhos conversa com Bernal sobre a nulidade do contrato com a empresa CG Solurb

O prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad, está na Prefeitura neste momento para buscar esclarecimentos sobre a nulidade do contrato com a empresa CG Solurb. Ontem o prefeito Alcides Bernal anunciou a decisão, que foi tomada por supostas fraudes cometidas pela concessionária.



A intenção de Marquinhos é conversar com Bernal especificamente sobre o caso, já que nem ele e a sua equipe de transição sabiam da medida. Na visão dele, a decisão pela nulidade do contrato foi tomada “em cima da hora”. Um dos motivos é que ela foi baseada em documentos de 2015.

O prefeito eleito declarou que tomará medidas de acordo com o que for determinado pela Justiça, e que buscará parecer da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande. “Agora essa decisão tem que partir da Justiça porque o caso está judicializado e eu preciso do parecer da Agencia de Regulação. A Agereg existe justamente por causa disso. Não foi ouvida, isso que me causa estranheza”, declarou.



Em entrevista concedida ao Capital News ontem, Marquinhos criticou Bernal, afirmando que a decisão sobre a Solurb foi utilizada para justificar problemas na gestão. “Acho uma irresponsabilidade ficarmos sem coleta durante 15, 20 dias”, declarou nesta manhã.