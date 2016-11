Marquinhos diz que não desprezará conselho e auditará contratos da Prefeitura

O prefeito eleito em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), foi questionado sobre os conselhos dados pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Waldir Neves, que o orientou a auditar contratos da Prefeitura, que segundo ele, está com as contas no vermelho.

Indagado sobre a possibilidade de auditoria, Marquinhos disse que não se pode desprezar um conselho do presidente do Tribunal de Contas e afirmou que vai auditar os contratos firmados pela atual gestão.

O prefeito também comentou o recuo de Alcides Bernal (PP) em relação à tarifa de ônibus. Marquinhos disse que solicitou congelamento, mas que não depende dele. Ele disse ser a favor do reajuste da infração se houver um dispositivo contratual que exija.

Sobre a demora na licitação para merendas e uniformes, Marquinhos disse que cabe a ele solicitar que Bernal tome providências. Todavia, só poderá fazer alguma coisa a partir de 1º de janeiro, quando assume. “A partir daí, se não fizeram, vamos atrás”, justificou.

Questionado sobre a judicialização de alguns reajustes de servidores, o prefeito disse que seguirá determinações judiciais e aproveitou para dizer que não tem medo de desafios, visto que cresce ainda mais cada vez que enfrenta um problema.