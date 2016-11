Marquinhos discute estratégias para combater a proliferação do Aedes

Divulgação O prefeito eleito esteve reunido com representantes da Associação Comercial de Campo Grande

O prefeito eleito de Marquinhos Trad (PSD) esteve reunido na manhã desta quarta-feira (30) com representantes da Associação Comercial Campo Grande para discutir estratégias de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chigungunya, nos próximos ano.



Em seu perfil na rede social Facebook, Marquinhos mostrou preocupação no aumento da proliferação do mosquito e chamou atenção para os cuidados que a população deve ter com a chegada do período chuvoso.



“Amigos e amigas, temos que ficar atentos, as chuvas de verão estão aumentando e não podemos dar chance de o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya se proliferar”, disse.