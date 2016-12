Marquinhos define titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Deurico Ramos/Capital News Ex-presidente da Associação Comercial, Luiz Fernando Buainain será o novo secretário

O prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad, definiu o novo titular da Sedesc (Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, de Ciência e Tecnologia e Agronegócio). A pasta, uma das mais importantes da Prefeitura, ficará com o ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Luiz Fernando Buainain.

Filiado ao DEM, um dos partidos da coligação que elegeu Marquinhos Trad, Luiz Fernando Buainaim foi presidente da ACICG por dois mandatos (2005-2011), presidente da Abafarma (Associação brasileira do Atacado Farmacêutico) por dois mandatos, conselheiro do Sebrae e é o atual 1º vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

Ele é formado em Engenharia Civil pela Faculdade Politécnica de Ribeirão Preto, em Administração de Empresas pela UCDB, tem pós-graduação Latu Sensu em Administração de Empresas pela INPG – FUCMT e tem MBA em Gestão Empresarial pela FVG – Fundação Getúlio Vargas.

Buainain é filiado ao Democratas desde 2009. Ele teve a ficha de filiação abonada pelo presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, o ex-ministro Guilherme Afif Domingos e o senador Jorge Borhansen.

CONFIRMADOS

Marquinhos Trad confirmou hoje (6) dois nomes já antecipados pelo Capital News. Gildo Andrade na Secretaria de Comunicação e o ex-deputado Lauro Davi no IMPCG (Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande). Gildo foi o marqueteiro responsável pela eleição vitoriosa de Marquinhos rumo à Prefeitura. Filiado ao Pros, Lauro Davi foi presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), o plano de saúde dos servidores estaduais.



OUTROS NOMES

Embora ainda não tenha anunciado, Marquinhos já definiu vários nomes. Antonio Lacerda deverá ser o secretário de Governo. Lacerda é o presidente do PSD, partido do prefeito eleito.



Médico urologista, Marcelo Vilela será o titular da Secretaria Municipal de Saúde. Pedro Pedrossian Neto ficará com uma nova pasta, resultado da fusão da secretaria de Planejamento com a de Receita.



Na Secretaria de Educação o nome cotado é o da professora Alelis Izabel de Oliveira Gomes. E a Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) ficará com Vinícius Campos, presidente municipal do PTB.



A Procuradoria do Município ficará com o advogado Alexandre Ávalo. E o atual chefe de gabinete de Marquinhos Trad na Assembleia Legislativa, Alex Gonçalves, deve permanecer no mesmo cargo, mas na Prefeitura.



Já na Assistência Social, o nome cogitado é o da vice-prefeita eleita Adriane Lopes.