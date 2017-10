Maria Thereza Trad se filia ao partido do irmão para assumir o PTB Mulher em MS

Assessoria/Divulgação Maria Thereza assinando sua ficha de filiação

Mais um membro da família Trad entra oficialmente para a política em Mato Grosso do Sul. A psicóloga Maria Thereza Trad assinou a sua ficha de filiação junto ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com o compromisso de assumir o PTB Mulher de Mato Grosso do Sul. A confirmação da filiação foi divulgada nesta sexta-feira (6).



Por meio de nota divulgada à imprensa, partido ressaThereza sempre se posicionou em prol de políticas públicas para as mulheres, defendendo principalmente a Lei Maria da Penha.



“Recebi o convite do meu irmão Nelsinho que hoje é presidente do PTB estadual, e resolvi aceitar mais esse desafio, junto com minha filiação veio o compromisso de assumir uma liderança dentro do PTB, percebi que a sigla, assim como meus ideais sai em defesa da mulher, sempre me chamou a atenção o trabalho da presidente do PTB Mulher Nacional Marlene Campos e Cristiane Brasil, deputada federal-RJ, e é com essa garra que pretendo trabalhar pelas mulheres de Mato Grosso do Sul”, frisou.



Desde que anunciou sua filiação, Maria Thereza esta com a agenda cheia, concedeu entrevista esta semana ao programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação. Falou sobre a participação da mulher na política e das eleições de 2018.

Assessoria/Divulgação Partido fala em aumentar a participação da mulher

“As mudanças já estão acontecendo, acredito que vai melhorar cada vez mais. As mulheres estão reconhecendo o seu valor, estão querendo participar da política ativamente, por isso, chamo as mulheres porque precisamos delas, da sua sensibilidade, do seu jeito maleável de ser, não precisam ter vergonha nem medo”, argumenta.



No primeiro momento Maria Thereza quer oficializar a Comissão Estadual do PTB Mulher e colocar os projetos em prática. “Estou me reunindo semanalmente com a comissão e, juntas, vamos oficializar nossa equipe em uma bela apresentação no próximo mês. Quanto às eleições no próximo ano, acredito que ser ou candidata será conseqüência do nosso trabalho, se for pra somar junto ao PTB estamos prontas”, finaliza Thereza.