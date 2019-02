Marcos Derzi preside encontro entre Azambuja e Geoterra para assinatura de acordo

Divulgação/Sudeco Evento contou com a presença de demais autoridades de Mato Grosso do sul para assinatura de acordo nesta quinta-feira (21).

Nesta quinta-feira (21), encontro realizado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e a Geoterra, firmou Protocolo de Intenções para promover investimentos para o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal e dos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O documento firmando o acordo foi assinado entre o superintendente da Sudeco, Marcos Derzi, e o gestor de investimentos da Geoterra, Paulo de Tarso Carlos, na tarde desta quarta-feira (20), em Brasília.

Segundo superintendente do Sudeco, Marcos Derzi, “a Geoterra quer explorar as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) do Centro-Oeste com a instalação de empresas dos setores agroindustriais, infraestrutura e logística voltadas para a produção de exportação do livre comércio com o exterior”. Entre as empresas interessadas em investir no Brasil está a Harbin Eletric Machinery Company Limited.

As ZPE tem como finalidades: atrair investimentos estrangeiros; geração de emprego e renda; reduzir desequilíbrios regionais; fortalecer a balança de pagamentos; promover a difusão tecnológica; aumentar a competitividade das exportações brasileiras e; promover o desenvolvimento econômico e social do país. Isso viabiliza a implantação de projetos agroindustriais nas áreas de desenvolvimento, industrialização, estocagem refrigerada de alimentos e armazenagem de grãos para serem exportados.

Para o vice-presidente da Harbin Eletric, Liu Yuqiang, “Nos últimos anos fizemos parcerias para desenvolver projetos na China e no Brasil. Queremos dar todo o suporte técnico e financeiro para contribuir no desenvolvimento dos estados”, afirma.

De acordo com o texto do Protocolo de Intenções, a Sudeco deve: colaborar com informações socioeconômicas, ambientais e de aptidões agropecuárias - safras de grãos e produção animal - demonstrando a projeção de crescimento e a mensuração das áreas de cultivo e de pastagem com aptidão para expansão agrícola e; dar publicidade à carteira de investimentos dos partícipes, para que o mercado se manifeste quanto ao interesse em realizar o mesmo tipo de investimento.

Já a Geoterra, em contrapartida, deverá: prestar todas as informações disponíveis para o andamento do Protocolo de Intenções; participar de eventos em conjunto; envidar esforços para execução de projetos com os melhores padrões de qualidade; disponibilizar equipes técnicas para a execução do protocolo; criar uma carteira de investimentos e; monitorar, avaliar e divulgar os resultados das atividades a serem realizadas.

Para Paulo de Tarso Carlos, “já foi feito um estudo de viabilidade econômica. Os investimentos da Geoterra têm participação estrangeira da China, Rússia, Bielorrússia e Alemanha. 85% do financiamento vem de fora”, destaca.

Os investimentos a serem realizados pela Geoterra devem promover a viabilização de projetos, suprir a demanda de matérias primas das indústrias instaladas nas áreas de avicultura, armazenagem em silos, reflorestamento, agricultura e confinamento. Também, deverá ser aplicado investimento com aporte financeiro para atender a demanda de máquinas, equipamentos e áreas para agricultura, pecuária e reflorestamento. Em Goiás também será implantado projetos agroindustriais.

O primeiro investimento para os municípios de Mato Grosso do Sul deve atender a integração da Linha Ferroviária Norte-Sul. O complexo industrial apresentado pela empresa na Manifestação de Interesse Privado (MIP) para o Distrito Federal prevê: processadora de soja; produção de biodiesel; processamento de etanol de milho; abatedouro de aves e; abatedouro de bovinos. Há ainda a intenção de geração de energia por meio de 178 Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs), sendo 90 para o Goiás, 67 para Mato Grosso e 21 para Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo superintendente da Sudeco, Marcos Derzi,“o Protocolo de Intenções não implica em repasse e transferência de recursos. Os investimentos são de responsabilidade exclusiva da Geoterra”, conclui.

