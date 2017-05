Manifesto pede deputada Tereza Cristina na direção estadual do PSB

Um manifesto será entregue à Direção Nacional do PSB contestando a destituição da deputada federal Tereza Cristina e pedindo a recondução imediata da parlamentar no comando da executiva estadual no Estado. A decisão ocorreu durante reunião realizada na sexta-feira (5), com representantes das Comissões Provisórias Municipais, prefeitos, vereadores e militantes do partido.

Divulgação/Assessoria Decisão foi tomada após reunião com filiados em que a deputada justificou os motivos do voto favorável da reforma trabalhista



A decisão foi tomada após reunião com filiados em que a deputada justificou os motivos do voto favorável da reforma trabalhista. “A economia brasileira está no fundo do poço. Precisamos arrumar uma solução para o país e só iremos conseguir isso quando os partidos entenderem minimamente do que o Brasil precisa para sair deste problema econômico, financeiro e político”, explicou Tereza.



Para o deputado estadual licenciado eleito pelo PSB, José Carlos Barbosa, a decisão nacional da sigla reflete negativamente no Estado, que defende intensamente a recondução da parlamentar na direção do partido. “Estamos perdendo muito com esta medida. A Tereza tem meu apoio, minha confiança e minha solidariedade para continuar comandando o PSB. Isso é um esfacelamento do partido e temos de nos fazer respeitados. É uma decisão tomada à revelia daquilo que o nosso Estado pensa. É preciso que a nacional saiba que aqui o partido é forte, unido e tem liderança: a da Tereza”, afirmou Barbosinha.



Para o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro, filiado ao partido, a forma com que a deputada foi afastada da direção do partido não condiz com a democracia e o que se espera de um partido político que se titula democrático. “Quero deixar clara a manifestação contrária a essa decisão abrupta do partido nacional e nem tampouco a definição de uma nova direção sem consulta as nossas bases. É uma posição de todo o PSB de MS”.



O ex-governador André Puccinelli compareceu à reunião para externar seu apoio a deputada Tereza Cristina e reforçar o trabalho da parlamentar frente à sigla no Estado e em âmbito nacional.