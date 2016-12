Manifestantes fazem “panelaço” no Rio e SP contra alterações nas medidas anticorrupção

Centenas de pessoas foram às ruas na noite de ontem (30) em manifestações simultâneas que ocorreram nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) contra as alterações nas medidas de combate à corrupção aprovadas durante à madrugada na Câmara dos Deputados, considerada inclusive uma retaliação a Operação Lava-Jato.



No Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram em Copacabana por volta das 20h e promoveram um panelaço. O chamamento foi feito através das redes sociais convocando para um grande manifestação programada para domingo, dia 4.



“Vamos arrebentar as panelas e chamar atenção do país contra essas medidas que criminalizam a atuação dos juízes e promotores”, diz trecho do convite para as manifestações.



Em São Paulo, um grupo de pessoas se reuniu na Avenida Paulista e convocaram um buzinaço nas principais vias da cidade. Em Brasília e Porto Alegre foram promovidas manifestações semelhantes.