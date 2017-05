Mais médicos e serviço de tapa-buraco foram solicitações feita pela Enfermeira Cida

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Vereadora Enfermeira Cida justifica convocação do presidente da Santa Casa

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (PTN) levou as reclamações realizadas pelos moradores do Jardim Aero Rancho, região sul de Campo Grande que para a tribuna durante sessão realizada na terça-feira (09), na Câmara Municipal.



Entre as reivindicações estão a falta de um reforço médico para o Centro Regional de Saúde (CRS) do Aero Rancho nos finais de semana, a reforma dos banheiros e a manutenção da jardinagem do Parque Airton Senna.



Sobre o tapa-buraco, outra reclamação dos moradores, os locais solicitados foram a Avenida Costa Melo, entre as ruas Raquel de Queiroz e Santa Quitéria, e para a Avenida Graciliano Ramos, entre o numeral 597 ao 1214.