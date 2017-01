Luiza Ribeiro deixa cargo em secretária do Ministério da Cultura após uma semana

Nomeada secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura na semana passsada, a ex-vereadora de Campo Grande, Luiza Ribeiro, afiliada ao PPS, pediu demissão do cargo na última quinta-feira (05).



O pedido foi aceito pelo ministro da Cultura, Roberto Freire, horas depois de o site O Globo revelar antigas publicações de Luiza, em seu perfil nas redes sociais, nas quais chamava o mininistério peemedebista de “corrupto” e “conservador”, e pedia “Fora Temer” como forma de protesto.



Em uma de suas publicações, no dia 23 de maio de 2016, Luiza cita Temer como sucessor constitucional de Dilma e diz não se identificar com seu governo. “Na Executiva Nacional me posicionei no sentido de não integramos Governo Temer, em razão de inexistir qualquer liame de construção política. Temer é sucessor constitucional de Dilma. Não temos identidade com esse Governo", escreveu.



O Capital News tentou contato com ex-vereadora, Luiza Ribeiro, na manhã deste sábado (07), mas nossas ligações não foram atendidas até a publicação desta matéria. Em contrapartida, em seu perfil oficial em uma rede social, Luiza justificou o motivo do pedido de demissão e agradeceu Roberto Freire pela indicação.



“Não tive como me desfazer de compromissos profissionais e pessoais que tenho em CG, pois teria que me transferir integralmente para Brasília onde cumpria expediente diário. Assim, preferi solicitar meu desligamento e não assumir as funções para as quais fui nomeada.

Agradeci ao Ministro Roberto Freire pela indicação”, escreveu Luiza.

