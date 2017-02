Lideranças do PSB apoiam mudanças propostas por Temer

Assessoria Tereza Cristina Grupo defende mudanças na Previdência Social

Deputada federal sul-mato-grossense Tereza Cristina, líder do PSB na Câmara e outras lideranças do partido foram ao Palácio do Planalto demonstrar apoio ao presidente Michel Temer (PMDB) quanto às reformas que o governo quer implementar.



Dentre as reformas em destaque, o grupo defende as mudanças na Previdência Social, no Sistema fiscal e nas regras trabalhistas.



“Na audiência, o presidente demonstrou seu contentamento com a área econômica que começa a voltar para os trilhos. Citou como exemplo, a queda da inflação, no seu primeiro semestre de governo, e que ele quer ser o presidente das grandes reformas que o país precisa”, disse Tereza.



Ao grupo, Temer falou que o governo já apresentou pequenos avanços. Participaram do encontro o presidente do partido, Carlos Siqueira, os governadores Rodrigo Rolemberg (DF), Paulo Câmara (PE); vice-governador de São Paulo, Márcio França, e o senador Fernando Bezerra Coelho (PE), líder do PSB no Senado Federal. A reunião no Palácio do Planalto ocorreu na quarta-feira (8).