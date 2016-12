Líder do Governo já admite vitória de Mochi na presidência da Assembleia

Tamanho do texto

Divulgação/Assembleia PSDB tenta segundo cargo mais importante, mas terá que derrubar aliado

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Rinaldo Modesto (PSDB), já admite a vitória de Junior Mochi (PMDB) na corrida pela presidência da Assembleia Legislativa. Apesar de citar reviravoltas em outras eleições, ele acredita na vitória do peemedebista.



“Tudo indica que ele vai ser. Estamos conversando sobre outros cargos”, declarou. O PSDB tenta emplacar um deputado no segundo cargo mais importante: a primeira secretaria. Todavia, tem como entrave o aliado de Reinaldo Azambuja (PSDB), Zé Teixeira (DEM), que tal como Mochi, também tem votos suficientes para vencer.



Rinaldo acredita que muita coisa pode mudar até o dia da eleição. Ele cita como exemplo o ano de 2007, quando Reinaldo Azambuja era candidato a uma vaga na mesa diretora e ele acabou ficando com o cargo, mesmo sem nem ter cogitado essa possibilidade.



“Vai ter discussão até no último momento. Já vi candidato favorito a presidente não virar presidente na última hora”, relatou. Até o momento, estão confirmados na chapa o deputado Mochi como presidente, ZéTeixeira, primeiro-secretário e Amarildo Cruz (PT), segundo-secretário.



Com os cargos já definidos e com votos suficientes para vitória, o PSDB deve ficar, novamente, com a vice-presidência, hoje ocupada por Onevan de Matos (PSDB). O favorito para o posto é o deputado Beto Pereira (PSDB), escolhido para representar o governo na chapa.