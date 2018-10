Lei sobre dependência tecnológica passa a valer a partir desta terça

Reprodução/Internet Assunto deverá ser abordado pelas escolas estaduais

A Lei 5.259, que tem como objetivo evitar a dependência tecnológica, foi publicada no Diário oficial desta terça-feira (2). De acordo com o autor do projeto, Felipe Orro (PSDB), a campanha será institucionalizada no âmbito escolar.

Segundo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alms), O crescente uso da internet e dos aparelhos eletrônicos estão influenciando a saúde mental e física de crianças. Recentes pesquisas realizadas na Coreia do Sul revelam que adolescentes viciados em tecnologia têm maior propensão para sofrerem com depressão, ansiedade, insônia e impulsividade.

Com nova lei, em Mato Grosso do Sul, o assunto deverá ser abordado pelas escolas estaduais. A nova norma institui a Campanha de Conscientização sobre os Riscos da Dependência de Aparelhos de Tecnologia Eletrônica, denominada nomofobia, a ser realizada nas escolas e nos órgãos de saúde do Estado.

Deverão ser promovidas ações educativas, de orientação e de conscientização, como palestras, debates, encontros, panfletagem, eventos e seminários. “Cerca de 90% das pessoas com nomofobia já possuem transtornos como a ansiedade. A Organização Mundial de Saúde incluiu o vício em videogames ou jogos digitais como um distúrbio mental na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. O importante é procurar a ajuda e o poder público deve ser o primeiro a trabalhar pelo bem estar da população”, afirmou o parlamentar.