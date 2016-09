Justiça Eleitoral prepara urnas eletrônicas para eleições

A Justiça Eleitoral de Corumbá fará a inseminação dos dados, procedimentos de carga, lacração e conferência das urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2016. A atividade acontece nos dias 21 e 22 de setembro.



De acordo com o Diário Online, processo será realizado na sede do Cartório Eleitoral na rua Duque de Caxias, 45, no período das 8h às 19h. Serão conferidas, fechadas e lacradas as urnas usadas no dia 2 de outubro.



Será realizada a nova preparação para lacre de urnas contingência complementares. A ação acontece no Cartório da 7ª Zona Eleitoral, no dia 1º de outubro deste ano.