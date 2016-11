Justiça eleitoral mantém mistério sobre cassação do diploma de prefeito

Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado Prefeito Robinho Samara Almeida foi reeleito

A decisão da juíza eleitoral Kelly Gaspar Duarte Neves sobre a reeleição do prefeito de Aparecida do Taboado, José Robson Samara Rodrigues de Almeida, será publicada amanhã (29), mas até o momento é mantida em total sigilo pela Justiça Eleitoral. A informação nos bastidores da política é que o prefeito, mais conhecido como Robinho Samara, teve o diploma de prefeito cassado e poderá não ser diplomado.



O caso corre em segredo de Justiça. “Ninguém pode dar informação, até sair a publicação. A decisão está guardada no cofre”, disse o chefe de cartório da 24ª Zona Eleitoral, José Klécius Dionysio de Oliveira, ao Capital News.



A única confirmação até o momento é que a decisão envolve várias sanções ao prefeito reeleito e ao vice Gustavo Carvalho e trata também da data da diplomação.



O Capital News tentou falar com o prefeito, mas ele não atendeu as ligações.