João César Mattogrosso é eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo

Divulgação/Assessoria Empresário do setor agropecuário, irá trabalhar para trazer mais indústrias e gerar empregos diretos e indiretos

Na manhã desta terça-feira (21) durante sessão ordinária, foram definidos as participações dos vereadores nas 19 comissões da Casa de Leis, entre elas, a comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo.



“Sinto-me honrado pelos colegas em indicar meu nome, uma vez que sou empresário do setor agropecuário onde minha empresa é líder em exportação. Buscarei incentivos aos empresários do setor e, conseqüentemente irei trabalhar para trazer mais indústrias à nossa cidade, gerando assim mais empregos diretos e indiretos”, afirma o parlamentar.



Representante do Governo na Câmara Municipal, vereador João César Mattogrosso, além desta comissão, também irá participar como vice-presidente em duas, são elas: Finanças e Orçamento, e Ética e Decoro Parlamentar. E ainda será membro da Comissão Permanente de Legislação Participativa, como também na de Defesa do Consumidor.