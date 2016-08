João Carlos Grug tem sua candidatura impugnada por prática ilícita em 2012

Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug tem sua candidatura impugnada pelo Ministério Público em razão de ter sido condenado por prática considerada “abuso dep oder político” em 2012.

Krug era candidato à prefeito, apoiado pelo então prefeito eleito em 2008, Jucelito Krug, seu primo, o qual, valendo-se da condição de prefeito à época, utilizou-se de meios institucionais (inserções na rádio e outdoors espalhados pela cidade), para fazer propagando política de seu governo, influenciando ilegalmente os eleitores a votarem no então candidato da situação.

A Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, foi proposta em face do candidato à vice-prefeito João Roque Buzoli, que tem por fundamento o artigo 1º, inciso II, “l” c.c. o inciso IV, “a”, da Lei Complementar n. 64/1990, vez que o candidato é médico associado da empresa Clínica Médica Buzoli Ltda, a qual presta serviços médicos ao Município de Chapadão do Sul, e por esse motivo, deveria ser rescindido o contrato e interrompido a prestação de serviços ao Município, pelo menos 3 (três) meses antes da eleição, o que não ocorreu. A legislação veda que funcionários públicos, que não promoverem essa desincompatibilização no prazo de 3 meses antes do pleito, concorram nas eleições, evitando-se o desvirtuamento de funções e contratos públicos.

“Nesta ação, o réu terá prazo de 7 dias para apresentar sua defesa, sendo que após a defesa, serão ouvidas as testemunhas, se houverem, e proferida a sentença pela Justiça Eleitoral, a qual, se acolher o pedido da Coligação “Trabalho e Honestidade por Chapadão do Sul”, segundo o MPE.

Com a defesa apresentada a Justiça Eleitoral, o advogado do Candidato a prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug (PSDB), Ary Raghiant, afirma que “não há argumentos para a impugnação da candidatura de Krug”.