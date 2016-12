Impasse pela presidência da Assembleia tumultua agenda da cúpula do governo

A cúpula do Governo do Estado está tendo trabalho para conseguir um consenso na escolha do presidente da Assembleia Legislativa. Junior Mochi (PMDB) é da base do governo e tenta a reeleição, mas tem como entrave os deputados do PSDB, que também querem o posto.



Temendo uma instabilidade, o governo tem atuado intensamente nas discussões. O chefe da Casa Civil de Reinaldo Azambuja (PSDB), Sérgio de Paula, revelou que as reuniões acontecem diariamente e em busca de um consenso.



“As reuniões acontecem todos os dias. Hoje mesmo tive uma reunião sobre este assunto. Vamos fazer de tudo para chegar a um consenso, sem briga. Estamos perto de um entendimento que vai ser bom para a Assembleia, Governo e todo o Estado”, declarou.



Os deputado Beto Pereira (PSDB) e Maurício Picarelli (PSDB) colocaram o nome à disposição para concorrer, alegando que o partido, com maioria na Casa, tem por tradição o direito de ficar com a presidência. O grupo de Junior Mochi discorda e alega que também é da base de sustentação, o que não justifica uma intromissão do Governo do Estado. Eles não aceitam influência externa na composição.



Durante agenda nesta manhã em Campo Grande, o deputado Beto Pereira se mostrou otimista em relação ao consenso, prevendo que consigam bater o martelo nesta semana. “Quanto antes definir, melhor. Em algum momento alguém vai ter que ceder”, analisou.



Embora falem em consenso, nem um dos grupos demonstram intenção de recuar. O deputado Eduardo Rocha (PMDB) já declarou que o grupo quer o consenso, mas não se importará de disputar no voto, caso não consiga entendimento. Já o PSDB continua batendo na tecla de que tem a maioria e direito de ficar com a vaga.