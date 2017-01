Ilda Machado pode deixar a prefeitura de Fátima do Sul em Março

Jornal O Progresso Prefeita eleita Ilda Machado foi cassada pelo TRE-MS por compra de votos

O Tribunal Superior Eleitoral quer acelerar o julgamento dos processos que envolvam a cassação de candidatos flagrados em condutas ilegais ou irregulares durante a campanha eleitoral.



A prefeita de Fátima do Sul, Ilda Salgado Machado, foi flagrada por uma câmera praticando o crime de corrupção eleitoral e, com isso teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral da cidade.



Além desse registro contra Ilda Machado, existe um processo criminal por corrupção eleitoral no qual consta como réu o atual secretário de finanças, Rodrigo Garib, outro pedido de cassação formulado pelo Ministério Público, por compra de votos, além de compra de medicamentos.



As novas eleições podem ocorrer durante o mês de Março, Ilda Salgado Machado pode ser a primeira prefeita da cidade a deixar a prefeitura com apenas três meses de mandato. (Conforme informações do VicentinaNews)