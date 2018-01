Ignorar reforma é deixar de lado problema enfrentado pelo Brasil, diz deputada de MS

Agência do Rádio/Reprodução Deputada está alinhada com as indicações feitas pelo colega de partido e presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM)

Mesmo durante o recesso parlamentar, deputados da base aliada do governo federal continuam na articulação para aprovar a Reforma da Previdência. Na tentativa de conquistar apoio de políticos indecisos, a ideia é apresentar argumentos que comprovem a necessidade de que as regras para se aposentar sejam modificadas.

A deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (DEM), afirmou, conforme entrevista veiculada pela Agência do Rádio, que não votar a reforma é ignorar um problema enfrentado pelo país.

“A reforma é essencial para o país. Não é um problema de partido, de eleitor. É um problema que nós precisamos enfrentar e resolver. As pessoas vão entender a gravidade do que é não votar essa matéria. Então, eu voto a favor. Vamos votar em fevereiro, em março ou em abril, mas tem que ser votada”, divulgou o veículo de comunicação, em matéria sobre o tem

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na sexta-feira (29) que trabalha para ter condições de votar a reforma da Previdência até 19 de fevereiro, como prevê o governo. Segundo o deputado, é necessário explicar com calma para que a sociedade entenda a questão.

“Vamos trabalhar e explicar com calma para o trabalhador. É só prestar atenção: quem ganha um salário mínimo no Brasil se aposenta com 65 anos. Quem ganha R$ 20 mil a R$ 30 mil se aposenta com 55 anos. A gente quer acabar com essa distorção. Não queremos tirar um real de ninguém, não queremos tirar a aposentadoria de ninguém. Mas não é justo o trabalhador brasileiro financiar a aposentadoria dos que ganham mais no serviço público e dos que ganham mais também no regime geral, porque esses são os que aposentam mais jovens”, afirmou Maia, conforme texto da Agência Brasil.

O deputado reforçou que é preciso acabar com essa distorção e ressaltou que há “um passivo muito grande e crescente”.