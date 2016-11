Hoje é o último dia para mesário que faltou se justificar

Deurico/Capital News Mais de dois milhões de mesários trabalharam nas eleições deste ano

O prazo para o mesário convocado que não compareceu no segundo turno das Eleições Municipais 2016 se justificar termina hoje.



A ausência no dia da votação não configura crime, de acordo com o Código Eleitoral, mas a falta de justificativa incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral.



Mas se a mesa receptora para as qual o mesário faltoso foi designado tiver deixado de funcionar por sua culpa, as sanções previstas serão aplicadas em dobro. E se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será a suspensão de até 15 dias.